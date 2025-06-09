«Каждую нашу встречу жду как праздник»: бывший муж Ани Лорак скучает по дочери от певицы

Бывший муж Ани Лорак публично обратился к дочери от певицы по особому поводу. В личном блоге Мурат Налчаджиоглу поздравил Софию с днем рождения и признался, что скучает по ней.

С тех пор, как Ани Лорак и ее муж расстались в 2019 году, дочь артистки осталась с мамой. Мурат Налчаджиоглу стал реже видеться с Софией, но утверждает, что она всегда в его сердце. Бизнесмен уверен: между ним и наследницей существует крепкая связь, которую ничто не может разрушить.

«Сегодня тебе 14, ты стала подростком, но для меня всегда останешься моей маленькой девочкой — самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я — 12-го… Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты — мой свет, моя радость, моя гордость. <…> Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждое мгновение с тобой — бесценно. Никогда не забывай: я люблю тебя больше всего на свете», — высказался экс-супруг Ани Лорак, сопроводив пост архивными кадрами с дочерью.

Напомним, пара состояла в браке с 2009 по 2019 год и рассталась из-за измен предпринимателя. Ани Лорак не скрывала, что ей было трудно простить мужа, но болезненный опыт сделал ее сильнее и заставил пересмотреть взгляды на многое.

«С каждым внутренним потрясением — предательством или некой непростой ситуацией — ты меняешься, взрослеешь. Прошлое научило меня тому, что нужно быть гибкой и нельзя делать категоричных умозаключений. Любовь и отношения людей — всегда таинство. <…> Видимо, я провела над собой правильную работу, и после всех переживаний мне повезло встретить человека, в котором я нашла понимание, поддержку и любовь», — делилась певица.

Прийти в себя после развода Ани Лорак помог ее новый возлюбленный Исаак Виджраку. Пара рассекретила отношения в январе 2024 года, а этой весной поженилась.

Ранее бывший муж Ани Лорак публично отчитал девушку, которая от него забеременела.