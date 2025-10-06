«Каждое утро Тигран ездил кормить Ксюшу завтраком»: Симоньян вспомнила об отношениях Кеосаяна и Хмельницкой

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о хороших отношениях, которые были у ее мужа Тиграна Кеосаяна и актрисы Алены Хмельницкой. По ее словам, телеведущий каждое утро приезжал в дом бывшей жены, пока у нее не появился новый мужчина.

В шоу «Однажды…» на НТВ Маргарита призналась, что даже после развода Тигран не оставлял первую семью. Для него было важно продолжать участвовать в жизни дочерей - Ксении и Александры.

«Мы с Тиграном уже жили вместе, я беременная ходила. И каждое утро Тигран перед работой ездил кормить Ксюшу завтраком. Так было до тех пор, пока у Алены не наладилась личная жизнь, не появился другой мужчина. Тогда ежеутреннее появление Тиграна в доме бывшей жены стало не очень этично», - поделилась Симоньян.

Сам Кеосаян признавался, что хотел расстаться с Хмельницкой с уважением, без ссор и скандалов. Так и получилось. Более того, Алена смогла подружиться с новой супругой телеведущего Маргаритой Симоньян. Журналистка рассказывала, что актриса сделала первый шаг к налаживанию их отношений.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что не может жить без Тиграна Кеосаяна.