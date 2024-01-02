«Каждая копейка считается»: Галкин высказался о жизни Пугачевой в эмиграции

Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал о тяжелой жизни певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) за границей. По его словам, в эмиграции некогда одним из самых богатых людей страны приходится считать каждую копейку.

Примадонна покинула Россию вслед за супругом осенью 2022 года. Она забрала документы детей из элитной гимназии, купила билеты на самолет в один конец и обосновалась в Израиле. Правда, спустя время всей звездной семье пришлось вновь искать новый дом из-за неспокойной обстановки в Тель-Авиве.

Впрочем, несмотря на постоянные переезды и отсутствие мужа рядом из-за гастролей, Алла Борисовна старалась всегда транслировать только счастливые моменты в Сети. О ее реальных же мыслях по поводу эмиграции стало известно только благодаря Галкину*. На одном из концертов он поделился, что его супруга назвала их нынешнюю жизнь «голожопингом».

С такой формулировкой согласился и однофамилец артиста. Борис Галкин отметил, что за границей Пугачева с мужем действительно потеряли много денег. Там они не могут зарабатывать как прежде, поэтому приходится на многом экономить, что для них, привыкшим с роскоши, тяжело.

«Ну а чего б они хотели? Вот интересное дело! Европа не щедрая, щедрая Россия. Поэтому чего тут удивляться падению доходов? Там каждая копейка считается, в Европе-то. Вот они теперь их считать и учатся», - поделился мнением Галкин с изданием aif.ru.

Также актер подчеркнул, что шоумену никогда не удастся собрать в Европе и Америке таких залов, как были у него в России.

Ранее появилась информация, что Аллу Пугачеву исключили из фильма «Эта веселая планета» из-за Давида Тухманова.

*(Признан иноагентом на территории РФ)