Аллу Пугачеву исключили из фильма «Эта веселая планета» из-за Давида Тухманова

В 1973 году на экраны вышла новогодняя комедия «Эта веселая планета» режиссеров Юрия Саакова и Юрия Цветкова, рассказывающая о приключениях трех инопланетян на Земле. Музыку к фильму написал набирающий в те времена популярность композитор Давид Тухманов, а главная героиня в исполнении Екатерины Васильевой должна была петь голосом начинающей певицы Аллы Пугачевой.

Однако будущая Примадонна так и не приняла участие в записи вокала для проекта, хотя изначально дала свое согласие.

Оказалось, что Тухманов лично забраковал песни в исполнении Пугачевой, пишет Kp.ru. При этом причина такого решения композитора так и осталась неизвестна. В итоге все песни в фильме исполнила Янина Мищюкайте-Бразайтене.

Комедия «Эта веселая планета» рассказывает о трех инопланетянах, которые прилетают 31 декабря на Землю и попадают в НИИ, где бурно отмечают Новый год. После прослушивания песен Давида Тухманова и общения с землянами в карнавальных нарядах их жизнь и мировоззрение перевернутся.

Ранее мы писали, что композитор Микаэл Таривердиев, создавший музыку к культовому новогоднему фильму «Ирония судьбы или с легким паром», запретил Алле Пугачевой исполнять его композиции. После премьеры комедии в 1975 году артистка долгое время не хотела разглашать секрет о том, что Барбара Брыльска «поет» ее голосом, так как была обижена на композитора.