«Казалось, задыхается и умирает»: Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас младшего брата
© Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас младшего брата, проглотившего кусок зубочистки. По пути в больницу родственник предложил заехать на заправку и купить булочку – сын исполнительницы согласился, и это помогло. Свою маму ребенок не слушал.
Подробности приводит mk.ru.
«Тема баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки», - рассказала певица.
Она предположила, что посторонний предмет поцарапал гортань. У мальчика «случился истерический припадок».
«Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас», - поделилась исполнительница.
Было принято решение поехать в больницу. Никита уговорил брата съесть кусок хлеба, и ребенок согласился. В итоге все прошло.
Подольская говорит, что была благодарна Никите.
«Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно», - заявила певица и добавила, что Пресняков для ее детей кумир.
Ранее сообщалось, что Подольская оконфузилась на сцене в платье с разрезами.