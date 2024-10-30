«Казалось, задыхается и умирает»: Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас младшего брата

Певица Наталья Подольская рассказала, как Никита Пресняков спас младшего брата, проглотившего кусок зубочистки. По пути в больницу родственник предложил заехать на заправку и купить булочку – сын исполнительницы согласился, и это помогло. Свою маму ребенок не слушал.

Подробности приводит mk.ru.

«Тема баловался и проглотил маленький кусочек зубочистки», - рассказала певица.

Она предположила, что посторонний предмет поцарапал гортань. У мальчика «случился истерический припадок».

«Ему казалось, что он задыхается и умирает. Никита его спас», - поделилась исполнительница.

Было принято решение поехать в больницу. Никита уговорил брата съесть кусок хлеба, и ребенок согласился. В итоге все прошло.

Подольская говорит, что была благодарна Никите.

«Он такое влияние имеет на Тему! Я бы не справилась без него точно», - заявила певица и добавила, что Пресняков для ее детей кумир.

Ранее сообщалось, что Подольская оконфузилась на сцене в платье с разрезами.