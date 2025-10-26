«Казалось, я покончу жизнь самоубийством»: звезда «Склифосовского» Анна Якунина вспомнила о личной трагедии

Звезда сериала «Склифосовский» Анна Якунина призналась, что однажды едва не покончила с собой. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» актриса рассказала, что не хотела жить после расставания с возлюбленным.

Первой любовью Анны Якуниной стал однокурсник Владислав Гандрабура, с которым она начала встречаться в студенческие годы. Однако отношения пары не сложились, и артистка тяжело переживала расставание с любимым, который к тому же ей изменил. Дошло даже до того, что девушка думала наложить на себя руки. Сейчас актриса вспоминает об этом с улыбкой.

«Для меня это была первая сильная любовь. <…> Когда мы расстались, то мне казалось, что я вообще жизнь самоубийством покончу. А потом проходит наша жизнь, и начинаешь думать, что на самом деле все это смешно. Что это такая ерунда, а я ведь когда-то хотела что-то из-за этого с собой сделать… Но юность нам на то и дана, чтобы все это протоптать, пройти», — поделилась Анна Якунина.

После болезненного разрыва звезда «Склифосовского» решила попытать счастья с однокурсником Сергеем Стегайловым. Пара поженилась, у них родилась дочь Анастасия. Но спустя некоторое время артисты разошлись во взглядах на жизнь, что стало причиной их расставания. По словам Анны Якуниной, с бывшим мужем они не общаются.

«Не сложилось вот все. Молодые люди, не получилось. <…> Мы совершенно не общаемся, не видимся с ним. И это моя прошлая, далекая жизнь», — рассказала актриса.

Сейчас Анна Якунина счастлива в браке с инженером Алексеем Свиридом, у них есть дочь Мария. Еще до знакомства мужчина ходил на спектакли артистки с разными девушками, но в какой-то момент стал за ней ухаживать. Актриса признается: она влюбилась не сразу, но избранник покорил ее чувством юмора и харизмой.

«Любовь была не с первого взгляда. Леша даже сдался в какой-то момент, а потом произошел нюанс, благодаря которому нам пришлось встретиться. После мы уже не расставались», — призналась звезда «Склифосовского».

Из-за работы Анна Якунина редко бывает дома, но супруг принял это и поддерживает ее во всем: «Он меня иногда практически не видит. Я правда не понимаю, как он меня терпит».

