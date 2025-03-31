«Казалось, сейчас вылетят органы»: концерт Александра Панайотова завершился скандалом

Гастроли певца Александра Панайотова в Екатеринбурге завершились скандалом. Зрители первых рядов вынуждены были покинуть свои кресла из-за плохо отстроенного звука.

При этом за билеты люди заплатили от 4 тысяч рублей в надежде быть поближе к артисту.

«Как только начался концерт, сабвуфер и колонки, которые стояли по краям сцены, врубили так, что казалось, сейчас вылетят внутренние органы», - рассказала поклонница певца в беседе с E1.ru.

Она подчеркнула, что пожилым людям сразу же стало нехорошо, они вынуждены были искать свободные кресла в зале, чтобы сесть. При этом организаторы мероприятия проигнорировали просьбы зрителей сделать колонки потише, хотя видели, что людям некомфортно.

«Дошла до кабинки со звукарями и спросила, ничего ли их не смущает? Что все первые ряды левого и правого сектора опустели? Они удивленно взглянули на меня и продолжили в том же духе», —возмутилась зрительница.

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