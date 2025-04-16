«Казалось, поставил точку в карьере»: Владимир Конкин вернулся к съемкам после 18-летнего перерыва

Актер Владимир Конкин вернулся к съемкам. После 18-летнего перерыва он снялся в сериале.

Об этом сообщил Telegram-канал «Русский дубляж».

«Владимир Конкин, который, казалось, уже поставил точку в актёрской карьере, внезапно вернулся к съёмкам», - говорится в сообщении источника.

Актер снялся в сериале «Дорогой Вилли». Он сыграл члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова.

Последняя работа с его участием вышла в 2007 году. Это был сериал «Завещание Ленина». Конкин играл секретаря Союза писателей. С ним снимались актеры Роман Мадянов, Валерий Золотухин, Сергей Баталов и другие.

Ранее актер Станислав Садальский рассказывал о заработках Конкина на съемках фильма «Место встречи». По его словам, актер получал больше музыканта Владимира Высоцкого. Он объяснил, что на тот момент Конкин был мировой знаменитостью, носил звание заслуженного артиста и имел десятки наград. Также Садальский отметил: картину «Как закалялась сталь», в которой Конкин сыграл Павку Корчагина, в те годы купили почти все страны мира.