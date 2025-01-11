«Казалось, что без отношений мне кайфовее»: девушка Павла Дурова о жизни с миллиардером

Возлюбленная основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова рассказала подробности жизни с программистом. По словам Юлии Вавиловой, раньше она избегала серьезных отношений и была одиночкой, однако пересмотрела свои принципы и сейчас счастлива с 40-летним миллиардером.

«Раньше казалось, что без отношений мне спокойнее и кайфовее, вся энергия для меня и так далее. Но я очень ошибалась. В здоровых отношениях может быть еще кайфовее и счастливее! Главное, отпустить все ожидания и продолжать фокусироваться на своей жизни, ловить баланс и не терять себя в партнере», - разоткровенничалась Юлия в своем блоге.

Она также посоветовала девушкам не растворяться в избраннике, так как эту ошибку совершают многие после начала серьезных отношений.

Напомним, осенью 2024 года основатель Telegram сообщил о трагедии, произошедшей в его личной жизни. Павел рассказал, что девушка Юлия, которая сопровождала его в поездке в Париж, где его задержали, ждала от него ребенка. Однако из-за сильного стресса и многочисленных переживаний Юлия потеряла ребенка на ранних сроках.

Ранее Павел Дуров удивил публику, сообщив о наличии 100 детей. Как выяснилось, бизнесмен стал донором биоматериала и помог бездетным парам обрести счастье. Журналисты нашли клинику, с которой сотрудничал миллиардер. Оказалось, он может стать отцом еще 2000 детей.