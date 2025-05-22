Катю Лель могут через три года признать матерью-одиночкой

Певицу Катю Лель могут признать матерью-одиночкой через три года, если экс-супруга не найдут. Об этом рассказал адвокат, доктор юридических наук Владимир Жеребенков.

Его комментарий приводит издание «Абзац».

«Если Игоря Кузнецова не найдут, спустя полгода его признают пропавшим без вести, а спустя три года – умершим… Через полгода Катя Лель может подать в суд, чтобы начать получать пособие по потере кормильца… Через три года ее окончательно признают матерью-одиночкой», - поделился адвокат.

Жеребенков также отметил, что по прошествии полугода родственники получат право поддержать бизнес Кузнецова, решить вопрос с жильем и оплачивать коммуналку. Также он отметил: пособие по потере кормильца выплачивается ежемесячно в стандартном объеме.

Напомним, бизнесмен пропал во Франции. По некоторым данным, он мог утонуть. Лель рассказала, что с момента происшествия прошло много времени – мать и семья Кузнецова должны полететь во Францию. Певица надеется на благополучный исход.

Напомним, Лель и Кузнецов состояли в браке, но развелись в 2023 году. У пары есть дочь Эмилия.