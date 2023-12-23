Катя Самбука стала девушкой сына экс-главы петербургского ЗакСа Тюльпанова, об этом сообщает Фонтанка.

По данным журналистов, молодой политик и блогер признался в интервью, что уже больше 20 месяцев встречается с Катей Самбукой. Возлюбленные устроили романтический вечер на Неве в Санкт-Петербурге — они катались на прогулочном катере под прицелами камер и обнимались.

«Катя моя детская мечта всегда была», — объяснил Владислав.

Владислав Тюльпанов признался, что планирует сделать Кате Самбуке предложение. Отметим, что разница между возлюбленными составляет 14 лет, Самбуке — 32, а ее молодому кавалеру всего 18.

Напомним, раньше Катя Самбука снималась в обнаженных фотосессиях для мужских журналов, однако впоследствии она стала блогером и певицей. Владислав Тюльпанов пошел по стопам покойного отца и стал заниматься политикой. В настоящее время Тюльпанов является членом Молодежного парламента Петербурга.

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