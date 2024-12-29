Катя Лель заявила, что не будет нянчиться с внуками из-за путешествий. Об этом она рассказала в шоу «Когда все дома».

Певица Катя Лель воспитывает 15-летнюю дочь Эмилию. Девочка совсем скоро начнет встречаться с парнями, однако мать сразу предупредила ее, что сидеть с внуками она не намерена. По словам Лель, преградой для этого являются работа и желание путешествовать.

«Я сразу сказала: „Доченька, я с ребенком сидеть не буду, потому что мама у тебя профессии творческой: мне нужно постоянное движение, перемещение, путешествия, потому что по-другому я не умею, у меня душа странника“. Она это знает», - рассказала певица.

Эмилия признается, что не страдает от недостатка внимания со стороны мамы.

«Я бы не сказала, что одинока, но бывают моменты, какие-то дни, когда есть такое ощущение. Тогда хочется погрустить, одной побыть», - рассказала она.

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