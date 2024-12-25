Стандартные виниры, которые любят все звезды: стоматолог разобрал белоснежную улыбку Кати Лель

Лабухин отметил, что у певицы такие виниры, что конец зуба не ярко-белый, есть небольшая прозрачность, как положено от природы. У певицы стандартные керамические виниры ярко-белого цвета, как любят все звезды, считает врач.

Почему звезды выбирают именно виниры

В первую очередь потому, что это сравнительно доступная услуга (хотя люди с обычными, «не звездными» зарплатами могут с этим не согласиться).

Во-вторых, это не такая большая инвазия в ротовую полость: зубы остаются свои, а эстетические дефекты перекрываются. И люди радуются тому, что у них белые, здоровые и красивые зубы. Виниры выбирают просто для того, чтобы улыбка была ярче.

Какие виниры существуют

Виниры «с Алиэкспресса»

Они представляют собой кусок термопластичной пластмассы, который вставляется в рот и выглядит, как зубы Дракулы с детских утренников.

Композитные виниры

Композитные виниры предполагают нанесение пломбировочного материала на собственные зубы пациента. Из плюсов — это дешево и быстро. Но при этом эстетические свойства оставляют желать лучшего, получаются просто «подушечки Orbit». Кроме того, из-за плохого краевого прилегания в дальнейшем зубы под композитными винирами начинают сильно страдать, образуются очаги кариеса.

Словом, композитные виниры — плохая затея, потому что это и неполноценные виниры, и травматизация зубов.

Керамические виниры

Керамические виниры изготавливаются из прессованной керамики E-Max. Это тонкие пластинки, которые фрезеруются под каждый зуб индивидуально и фиксируются на специальный раствор.

С помощью керамических виниров можно добиться любого результата, который хочет человек. Например, один мечтает о белоснежной улыбке, другой хочет зубы более естественного цвета, но при этом ровные и красивые, третьему нужно поправить углы на зубах — все это можно сделать. Естественно, процедура проходит под контролем и ортопеда, и техника, поэтому мы получаем качественный результат со сроком службы намного большим, чем у композитных виниров.

Ультраниры

Ультраниры – это виниры без обточки зубов. Да, такое действительно возможно, но только при совпадении определенных условий:

• технические возможности клиники;

• необходимые компетенции у доктора;

• подходящее расположение зубов.

В этом случае можно, не сошлифовывая никакие ткани, просто зафиксировать ультраниры — очень тонкие «чешуйки», которые перекрывают незначительные эстетические дефекты в полости рта.

Какие проблемы могут возникнуть с винирами

Во-первых, виниры достаточно хрупкие, и если ими щелкать семечки и все подряд грызть, то они могут начать скалываться.

Во-вторых, нельзя просто взять и закрыть какое-то количество передних зубов, чтобы они были красивые, а остальные оставить в прежнем виде. Каждая работа с винирами должна проводиться комплексно с терапевтом и с хирургом, чтобы ротовая полость была «доведена до ума» в полном объёме. Иначе сточившаяся старая пломба, потерянный зуб или любое другое изменение прикуса приведут к тому, что виниры будут расфиксироваться или скалываться — и все придется начинать заново.

Хотя переделать виниры нетрудно. Например, если человек обращается с просьбой заменить виниры на новые — темнее, светлее, еще что-то изменить — это можно сделать в любой момент, зубы не страдают. Конечно, если виниры качественные.

Можно ли винирами исправить прикус

Нет, нельзя. Надо сначала пройти ортодонтическое лечение и только после этого менять эстетику с помощью виниров.

Надо сначала подготовить «площадку» для изготовления виниров — восстановить функцию, правильное положение, правильное смыкание зубов, а потом уже заниматься красотой и эстетикой. Более того, неправильный прикус — противопоказание к установке виниров, и ни один нормальный стоматолог не возьмется их делать, если зубной ряд не в порядке.

Какой уход нужен винирам

Уход за винирами несложный и включает несколько стандартных пунктов:

• чистка при помощи зубной щетки и пасты 2 раза в день, как обычно;

• очищение межзубных промежутков с помощью ирригатора и зубной нити;

• отказ от отбеливающих зубных паст (содержащиеся в них частицы абразива могут делать поверхность виниров шероховатой и более темной);

• профессиональная гигиена полости рта в стоматологической клинике дважды в год;

• по назначению врача — контрольные рентген-снимки.

Существует ли в России мода на виниры

Виниры всегда пользовались спросом среди знаменитостей и не только. Большинство останавливает только цена вопроса — хорошие виниры стоят недешево — но на самом деле многие люди хотели бы изменить эстетику своей улыбки, подправить форму, цвет и т.д. Эта тенденция уже много лет неизменна и будет сохраняться дальше, уверен врач. Как ни крути, красивая улыбка — это привлекательно.