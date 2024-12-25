Стандартные виниры, которые любят все звезды: стоматолог разобрал белоснежную улыбку Кати Лель
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У певицы Кати Лель белоснежные зубы. Как получить такой эффект, сайту «Страсти» рассказал медицинский директор федеральной сети стоматологий МИА.РФ Максим Лабухин. Он также помог разобраться, какие зубы предпочитают наши звезды и как сделать себе такие же.
Улыбка Кати Лель
Если судить по фото, у Кати Лель стоят керамические виниры — прессованная керамика E-Max, цвет примерно Bleach 1 либо Bleach 2, почти что самый белый, предположил врач.
«Скорее всего, работали с ортопедом — он обработал зубы, снял слепки, отправили в лабораторию, сделали виниры. Плюс, я думаю, наверняка, есть несколько имплантов: если смотреть фотографии Кати более раннего возраста, видно, что были диастема (щелочка между двумя передними зубами), совершенно другая форма зубов и более низкая высота прикуса. Сейчас, судя по новым фотографиям, ей завысили прикус с помощью виниров, увеличили размер зубов в ширину и в длину. Скорее всего, еще была пластика десны (коррекция овоидов), их поднимали выше, потому что на старых фотографиях у нее десна находится ниже», - сказал врач.
Лабухин отметил, что у певицы такие виниры, что конец зуба не ярко-белый, есть небольшая прозрачность, как положено от природы. У певицы стандартные керамические виниры ярко-белого цвета, как любят все звезды, считает врач.
Почему звезды выбирают именно виниры
В первую очередь потому, что это сравнительно доступная услуга (хотя люди с обычными, «не звездными» зарплатами могут с этим не согласиться).
Во-вторых, это не такая большая инвазия в ротовую полость: зубы остаются свои, а эстетические дефекты перекрываются. И люди радуются тому, что у них белые, здоровые и красивые зубы. Виниры выбирают просто для того, чтобы улыбка была ярче.
Какие виниры существуют
Виниры «с Алиэкспресса»
Они представляют собой кусок термопластичной пластмассы, который вставляется в рот и выглядит, как зубы Дракулы с детских утренников.
Композитные виниры
Композитные виниры предполагают нанесение пломбировочного материала на собственные зубы пациента. Из плюсов — это дешево и быстро. Но при этом эстетические свойства оставляют желать лучшего, получаются просто «подушечки Orbit». Кроме того, из-за плохого краевого прилегания в дальнейшем зубы под композитными винирами начинают сильно страдать, образуются очаги кариеса.
Словом, композитные виниры — плохая затея, потому что это и неполноценные виниры, и травматизация зубов.
Керамические виниры
Керамические виниры изготавливаются из прессованной керамики E-Max. Это тонкие пластинки, которые фрезеруются под каждый зуб индивидуально и фиксируются на специальный раствор.
С помощью керамических виниров можно добиться любого результата, который хочет человек. Например, один мечтает о белоснежной улыбке, другой хочет зубы более естественного цвета, но при этом ровные и красивые, третьему нужно поправить углы на зубах — все это можно сделать. Естественно, процедура проходит под контролем и ортопеда, и техника, поэтому мы получаем качественный результат со сроком службы намного большим, чем у композитных виниров.
Ультраниры
Ультраниры – это виниры без обточки зубов. Да, такое действительно возможно, но только при совпадении определенных условий:
• технические возможности клиники;
• необходимые компетенции у доктора;
• подходящее расположение зубов.
В этом случае можно, не сошлифовывая никакие ткани, просто зафиксировать ультраниры — очень тонкие «чешуйки», которые перекрывают незначительные эстетические дефекты в полости рта.
Какие проблемы могут возникнуть с винирами
Во-первых, виниры достаточно хрупкие, и если ими щелкать семечки и все подряд грызть, то они могут начать скалываться.
Во-вторых, нельзя просто взять и закрыть какое-то количество передних зубов, чтобы они были красивые, а остальные оставить в прежнем виде. Каждая работа с винирами должна проводиться комплексно с терапевтом и с хирургом, чтобы ротовая полость была «доведена до ума» в полном объёме. Иначе сточившаяся старая пломба, потерянный зуб или любое другое изменение прикуса приведут к тому, что виниры будут расфиксироваться или скалываться — и все придется начинать заново.
Хотя переделать виниры нетрудно. Например, если человек обращается с просьбой заменить виниры на новые — темнее, светлее, еще что-то изменить — это можно сделать в любой момент, зубы не страдают. Конечно, если виниры качественные.
Можно ли винирами исправить прикус
Нет, нельзя. Надо сначала пройти ортодонтическое лечение и только после этого менять эстетику с помощью виниров.
Надо сначала подготовить «площадку» для изготовления виниров — восстановить функцию, правильное положение, правильное смыкание зубов, а потом уже заниматься красотой и эстетикой. Более того, неправильный прикус — противопоказание к установке виниров, и ни один нормальный стоматолог не возьмется их делать, если зубной ряд не в порядке.
Какой уход нужен винирам
Уход за винирами несложный и включает несколько стандартных пунктов:
• чистка при помощи зубной щетки и пасты 2 раза в день, как обычно;
• очищение межзубных промежутков с помощью ирригатора и зубной нити;
• отказ от отбеливающих зубных паст (содержащиеся в них частицы абразива могут делать поверхность виниров шероховатой и более темной);
• профессиональная гигиена полости рта в стоматологической клинике дважды в год;
• по назначению врача — контрольные рентген-снимки.
Существует ли в России мода на виниры
Виниры всегда пользовались спросом среди знаменитостей и не только. Большинство останавливает только цена вопроса — хорошие виниры стоят недешево — но на самом деле многие люди хотели бы изменить эстетику своей улыбки, подправить форму, цвет и т.д. Эта тенденция уже много лет неизменна и будет сохраняться дальше, уверен врач. Как ни крути, красивая улыбка — это привлекательно.