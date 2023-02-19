Катя Лель в одиночку покинула территорию России
Певица Катя Лель приняла решение в одиночку уехать из России на Бали.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Кати Лель уехала в Индонезию.
Решив не отвлекать от работы своего мужа, а свою дочку от учёбы в музыкальной школе, певица и звезда нулевых Катя Лель проводит отпуск на Бали.
Об этом поклонники артистки узнали из её личного блога, куда она выложила несколько фотографий с медитации.
«Всем чудесного утра с солнечного Бали, – подписала звезда свою сторис, – посылаю вам лучики любви и света, дорогие мои! Теперь кроме своих песен я ещё и мантры научилась петь. Они действительно волшебные, действуют как проводник света»
Ранее мы писали об открывшихся паранормальных способностях Кати. Сообщалось, что исполнительница даже сумела исцелить интимную травму Анастасии Волочковой. Причем дистанционно.