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16:58, 19 февраля 2023
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Катя Лель в одиночку покинула территорию России

Певица Катя Лель приняла решение в одиночку уехать из России на Бали.

© Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»

Кати Лель уехала в Индонезию.

Решив не отвлекать от работы своего мужа, а свою дочку от учёбы в музыкальной школе, певица и звезда нулевых Катя Лель проводит отпуск на Бали.

Об этом поклонники артистки узнали из её личного блога, куда она выложила несколько фотографий с медитации.

«Всем чудесного утра с солнечного Бали, – подписала звезда свою сторис, – посылаю вам лучики любви и света, дорогие мои! Теперь кроме своих песен я ещё и мантры научилась петь. Они действительно волшебные, действуют как проводник света»

Ранее мы писали об открывшихся паранормальных способностях Кати. Сообщалось, что исполнительница даже сумела исцелить интимную травму Анастасии Волочковой. Причем дистанционно.

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