Катя Лель сообщила, что подключила госорганы к поискам пропавшего мужа

Бывший муж певицы Кати Лель Игорь Кузнецов уже пять месяцев не выходит на связь из Франции. Артистка рассказала, что привлекла российские госструктуры к его поискам.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» делает все возможное, чтобы найти отца своей 16-летней дочери: подросток очень тяжело переживает из-за его пропажи. Однако у Кати уже не хватает собственных ресурсов, усилия французских специалистов также не приносят результатов. Поэтому артистка решила привлечь к расследованию российские государственные структуры.

«Это все ужасно! Я приняла решение все-таки из России вести расследование, чтобы Россия подавала во Францию официально уже дело о его поиске. И буквально на днях мы уже приступим к этому процессу», — приводит слова знаменитости «7Дней.ru».

Ранее друг бывшего мужа певицы Кати Лель Игоря Кузнецова Евгений Кемеровский рассказал о странностях в его исчезновении. Шансонье признался, что перед пропажей общался с приятелем и предлагал ему вернуться в экс-супруге.