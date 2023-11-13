Катя Лель назвала тренд в шубах под песню «Мой мармеладный» победой России

Певица Катя Лель прокомментировала новый тренд в TikTok, где иностранцы танцуют под песню «Мой мармеладный» в шапках-ушанках и шубах. Артистка назвала победой России завирусившийся в англоязычном сегменте соцсети трек 2004 года.

«Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают. На самом деле большой спрос, завирусилась песня», - сказала Лель в комментарии Газете.Ru.

Певица также выразила уверенность, что все в мире происходит сейчас на вибрациях энергии звука.

«Я безумно счастлива, что это происходит в моей жизни», — сказала артистка, добавив, что блогеры в меховых шапках и шубах являются олицетворением России.

В заключении Лель заявила, что является патриотом, а также пообещала присоединиться к тренду и снять ролик под свой хит.

Ранее мы писали, что Катя Лель рассказала о встрече с пришельцами после того, как мексиканский уфолог Хайме Мауссан продемонстрировал в парламенте страны две древние мумии. Катя Лель поведала, что инопланетяне украли у нее зубы и призвала не бояться внеземных существ.