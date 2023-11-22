Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества международных лейблов, об этом пишет РИА Новости.

После оглушительного успеха песни «Мой мармеладный» в соцсетях, трек Кати Лель, выпущенный еще в 2004 году, снова поднялся в топы международных чартов. Так, в Spotify он занимает четвертую строчку в топ-100 самых прослушиваемых песен.

Катя Лель рассказала, что ей уже звонят лейблы, которые хотят посотрудничать с российской певицей.

«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует»‎, - рассказала артистка.

При этом Лель добавила, что вскоре она выпустит новую песню, а уже в следующем году с размахом отметит свое 50-летие.

«Планы у нас гигантские… Буквально 1 декабря выйдет новый трек… В следующем году у меня будет юбилейный концерт в Крокус Сити Холле и 30 лет творческой деятельности - шикарные события‎», - рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме отказались считать, что в популярности Кати Лель виноваты инопланетяне.