Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества международных лейблов
© Lomohov Anatoly/East News
Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества международных лейблов, об этом пишет РИА Новости.
После оглушительного успеха песни «Мой мармеладный» в соцсетях, трек Кати Лель, выпущенный еще в 2004 году, снова поднялся в топы международных чартов. Так, в Spotify он занимает четвертую строчку в топ-100 самых прослушиваемых песен.
Катя Лель рассказала, что ей уже звонят лейблы, которые хотят посотрудничать с российской певицей.
«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», - рассказала артистка.
При этом Лель добавила, что вскоре она выпустит новую песню, а уже в следующем году с размахом отметит свое 50-летие.
«Планы у нас гигантские… Буквально 1 декабря выйдет новый трек… В следующем году у меня будет юбилейный концерт в Крокус Сити Холле и 30 лет творческой деятельности - шикарные события», - рассказала певица.
Ранее мы писали о том, что в Госдуме отказались считать, что в популярности Кати Лель виноваты инопланетяне.