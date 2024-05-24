Катя Лель рассказала, что давала дочери по сто рублей за хорошие оценки в школе. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Катя Лель на красной дорожке премии RU.TV охотно общалась с прессой. Исполнительницу хита «Мой мармеладный» спросили о том, как она относится к инициативе давать школьникам скидки на еду за хорошие оценки.

«Мне кажется, офигенная идея. Любая мотивация — это очень круто», — заявила она.

По словам Лель, она и сама когда-то мотивировала свою дочь финансово.

«Я, между прочим, своей дочери с начальных классов говорила: „Сколько пятерок ты заработала, вот столько денежек и дам“. За месяц около тридцати пятерок заработала, а каждая пятерка по сто-двести рублей — это уже хороший бюджет для ребенка», — рассказала звезда.

Певица добавила, что в семье за бюджет должен отвечать мужчина.

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