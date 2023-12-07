Катя Лель раскрыла причину развода с супругом после 15 лет брака

Известная певица Катя Лель рассказала, почему развелась с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам артистки, причиной расставания с супругом стало недоверие. Она отметила, что, если в отношениях отсутствует доверие, значит в них нет взаимности, союз людей превращается в «игру».

«Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему - я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью. Я слишком осознанный человек, слишком много знаю», - рассказала Катя Лель.

В то же время звезда подчеркнула, что сейчас ее сердце свободно. Она добавила, что люди рождаются для того, чтобы быть счастливыми, поэтому никто не может лишать их этой возможности.

Известно, что Катя Лель и Игорь Кузнецов поженились в 2008 году. От брака с бизнесменом у артистки осталась 14-летняя дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель рассказала, что не знает о доходах с завирусившейся в интернете песни «Мой мармеладный».