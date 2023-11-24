Катя Лель появилась на публике в металлическом бомбере

49-летняя певица Катя Лель любит выйти в свет в необычных нарядах. На этот раз она появилась на публике в металлическом бомбере.

Артисты побывали 23 ноября на «Вечернем Звуке» от HiFi-стриминга Звук. Люся Чеботина, Катя Лель, Алексей Воробьев, GAYAZOV$ BROTHER$, Filatov & Karas исполнили свои хиты. Катя Лель выбрала появилась на ковровой дорожке в металлическом бомбере, черных брюках и топе. Дополнила образ певица солнцезащитными очками и сумкой через плечо. К мероприятию артистка тщательно подготовилась — ей сделали макияж и укладку, пишет Газета.Ru.

Напомним, ранее песня исполнительницы «Мой мармеладный» стала очень популярной за рубежом. Пользователи снимают под нее видео, танцуют и подпевают слова.

В следующем году хиту исполнится 20 лет. Ее для певицы написал продюсер Максим Фадеев. Но если в 2004 году она стала известна в России, в этом году хит прославился на весь мир. 22 ноября трек поднялся на третью строчку в топ-50 трендов на Spotify (во всем мире), обогнав «My love mine all mine» Mitski, «Is it overnow?» Тейлор Свифт. В Shazam песню искали почти 700 тыс. раз.

Певица сообщила, что у нее выросло число корпоративов после успеха композиции.