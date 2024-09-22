«Это оскорбления во всем»: Лель объяснила, почему подала в суд на онкобольного Кушанашвили

Катя Лель объяснила, почему все же подала в суд на онкобольного Отара Кушанашвили.

Артистка призналась, что не готова простить журналиста за нелестные высказывания в ее сторону, когда он усомнился в существовании инопланетян и в том, что она поддерживает с ними межгалактический контакт.

Катя всегда считала Отара своим другом, поэтому не ожидала такого предательства с его стороны. По словам певицы, она подала в суд на Кушанашвили, чтобы защитить свою честь. Артистка пожелала ему здоровья, но подметила, что публичные оскорбления в ее сторону были сказаны в декабре того года, когда еще никто не знал о проблемах со здоровьем.

«Мне все равно, верит ли он в пришельцев или нет. Если он не готов к этой информации, быть может, когда-нибудь его время придет. Другой вопрос — когда человек затрагивает твои личные стороны, оскорбляет тебя и имеет право почему-то рассуждать об этом на всю страну. Это оскорбления во всем», — заявила Лель в шоу «Ты не поверишь!».

Певица подчеркнула, что, несмотря на судебный иск, деньги от Отара ей нужны. Она готова прийти к примирению в случае, если журналист публично извинится перед ней и ответит за свои слова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова вспомнила, как артистка Катя Лель лечила ее с помощью молитв пришельцам.