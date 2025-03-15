Катя Лель ответила хейтерам, высмеявшим ее звание Заслуженной артистки России

Катя Лель ответила хейтерам, раскритиковавшим ее звание Заслуженной артистки России.

Месяц назад артистке присвоили новый статус, после чего она столкнулась с осуждением: некоторые звезды посчитали это несправедливым и незаслуженным.

Однако исполнительнице хита «Мой мармеладный» подчеркнула, что не обращает внимания на своих недоброжелателей. По словам Кати, она заслужила звание благодаря ее всемирному успеху. Также Лель уверена, что ей просто завидуют, так как не многим удается войти в мировые чарты.

«Давайте посмотрим, кто у нас из русскоязычных людей достиг мирового успеха? 100 миллионов просмотров в день. Мы в тройки мирового чарта Spotify, лидеров. Покажите, кто у нас это сделал? Чудо не произошло. Счастье, что в моей жизни это произошло. Поэтому пускай говорят», — разоткровенничалась Лель в беседе с изданием StarHit.

Катя подчеркнула, что была счастлива, когда узнала о ее новом звании, ведь в этом году у нее будет 30-летие ее творческой деятельности.

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