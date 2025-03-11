Певица Катя Лель рассказала о космических вибрациях на своем концерте

Певица Катя Лель стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и устроила живой концерт в эфире «Авторадио». Она рассказала о предстоящем юбилейном шоу и вспомнила свои эмоции при получении звания Заслуженной артистки России.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» поделилась подробностями концерта, который пройдет 14 марта на «Live Арене». Она отметила, что он будет необычным.

«Это будет новое измерение, где все построено на космической теме и высоких вибрациях», – рассказала звезда.

Она пояснила, что готовит иммерсивное шоу с использованием новейших технологий, включая искусственный интеллект, и новой музыки на частоте 402 Гц – галактической мантры «Лючия».

«Нам искусственно установили частоту 440 Гц, которая сейчас повсеместно используется, но завтра ее уже не будет. Наши уши больше не воспринимают ее на вибрационном уровне. А частота 402 Гц или 432 Гц – это те частоты, которые приносят баланс и умиротворение. 440 Гц – частота хаоса, дисбаланса, она не способствует гармонии с собой и миром. Но мы ничего об этом не знали», – объяснила Катя.

Певица призналась, что зрителей ждут дуэты, но не с мэтрами сцены, а с молодыми артистами. Среди них будет исполнительница хита «Сигма бой» Betsy, с которой Лель уже записала дуэт.

В эфире «Авторадио» вспомнили о присвоении Кате Лель звания Заслуженной артистки. Женщина вспомнила о том, что было с ней накануне важной новости.

«Я лежу ночью и говорю во Вселенную: «Господи, ну почему так все сложно? Почему такие трудности на каждом шагу? Почему люди подводят? Почему люди равнодушны? Почему это все происходит в моей жизни? Может быть, дайте мне знак Вселенная, может быть, я не туда иду?» – поделилась звезда.

Буквально через несколько часов певице стали звонить и поздравлять с получением звания. Она убеждена, что это был знак судьбы.