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НАШ ШОУБИЗ
12:03, 29 декабря 2023
2 мин.

Катя Лель нашла причину, почему пришелец украл ее зубы

Катя Лель нашла нужным заявить, что пришелец украл ее зубы для своей картотеки.

Катя Лель нашла причину, почему пришелец украл ее зубы

© Starface.ru

Певица Катя Лель сделала необычное заявление, утверждая, что пришелец украл ее зуб ради хранения ее ДНК в своей картотеке. Артистка поделилась этой историей в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

Звезда утверждает, что инопланетяне сохраняют зубы людей в своей картотеке, так как они содержат важную информацию о ДНК, которая позволяет узнать все о человеке. Певица признается, что, возможно, и она сама посмеялась бы над таким утверждением, если бы не стала свидетелем происшествия.

По словам Лель, пришельцы появились в Нальчике в тот день из-за особой энергии и ауры города. После этого к певице якобы обратились шесть уфологов, утверждая, что у них есть информация о ней, и сообщили, что ее зубы были взяты для научного эксперимента.

Артистка подчеркнула, что она неоднократно встречалась с представителями инопланетных цивилизаций и утверждает, что они все разные. По ее мнению, человечество является творением пришельцев, которые спасают нас через энергию музыки. Лель верит, что обитатели других планет направляют нас «к свету и любви».

Это не первый раз, когда Катя Лель делится своими удивительными взглядами на контакт с внеземными цивилизациями. В 2019 году она сообщила, что в возрасте 16 лет ее посетили инопланетяне в Нальчике, забрав ее на свой корабль и извлекли у нее зубы.

Ранее Катя Лель назвала тренд в шубах под песню «Мой мармеладный» победой России.

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