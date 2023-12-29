Катя Лель нашла причину, почему пришелец украл ее зубы

Певица Катя Лель сделала необычное заявление, утверждая, что пришелец украл ее зуб ради хранения ее ДНК в своей картотеке. Артистка поделилась этой историей в шоу «Кстати» на платформе VK Видео.

Звезда утверждает, что инопланетяне сохраняют зубы людей в своей картотеке, так как они содержат важную информацию о ДНК, которая позволяет узнать все о человеке. Певица признается, что, возможно, и она сама посмеялась бы над таким утверждением, если бы не стала свидетелем происшествия.

По словам Лель, пришельцы появились в Нальчике в тот день из-за особой энергии и ауры города. После этого к певице якобы обратились шесть уфологов, утверждая, что у них есть информация о ней, и сообщили, что ее зубы были взяты для научного эксперимента.

Артистка подчеркнула, что она неоднократно встречалась с представителями инопланетных цивилизаций и утверждает, что они все разные. По ее мнению, человечество является творением пришельцев, которые спасают нас через энергию музыки. Лель верит, что обитатели других планет направляют нас «к свету и любви».

Это не первый раз, когда Катя Лель делится своими удивительными взглядами на контакт с внеземными цивилизациями. В 2019 году она сообщила, что в возрасте 16 лет ее посетили инопланетяне в Нальчике, забрав ее на свой корабль и извлекли у нее зубы.

Ранее Катя Лель назвала тренд в шубах под песню «Мой мармеладный» победой России.