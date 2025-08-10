Катя Кищук объявила о расставании с блогером Сатиром спустя 3 месяца отношений
© Starface.ru
Экс-солистка группы SEREBRO Катя Кищук заявила о расставании с Ильей Шабельниковым, известным под псевдонимом Сатир. Певица сразу решила ответить на вопросы поклонников о личной жизни в своем Telegram-канале.
Роман Кати Кищук и Сатира раскрыли в мае 2025 года. Этой весной пару заметили вместе на концерте, где Илья появился в свитшоте с изображением артистки.
Через некоторое время блогер уже откровенно заявил о своих чувствах к Кищук, отметив, что влюбился в ее внешность и харизму.
«Она невероятно красивая и притягательная. Я чувствую, что начинаю влюбляться — и с удовольствием этому поддаюсь», — рассказывал Сатир.
Однако роман продлился недолго, и вот на очередной вопрос поклонников о совместной жизни с Шабельниковым Катя Кищук ответила коротко: «Я сейчас не нахожусь в отношениях».
Напомним, что у исполнительницы уже был опыт серьезных отношений. Кищук воспитывает сына от американского рэпера Slowthai. После рождения ребенка, в 2021 году, ссоры между возлюбленными участились, и пара приняла решение разойтись.
Ранее мы писали, почему сын Децла не поет песни отца.