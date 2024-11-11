«Катя исчезла»: бывшая возлюбленная Гогена Солнцева пропала в ОАЭ

Бывшая возлюбленная шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович пропала в ОАЭ. По словам блогера, женщина уже два месяца не выходит на связь. Об этом сообщает StarHit.

Гоген заявил, что Терешкович поехала в Дубай с подругами на женские курсы. На них они должны были исполнять танцы живота ради раскрепощения. Однако что-то пошло не так, и Екатерина перестала связываться с близкими. Молчание со стороны женщины продолжается уже долгое время, поэтому Солнцев сильно переживает.

«Катя исчезла. Спустя время мы выяснили, что она собрала деньги со своих подруг и вместе с ними отправилась в Эмираты на курсы. Там они должны были исполнять танцы живота, чтобы раскрепоститься. И все, о них больше ничего не слышно», - поделился Гоген.

Родные подруг Екатерины тоже не знают, где они находятся. Пока Солнцев надеется на то, что женщины просто «загуляли».

Напомним, что Гоген находится в отношениях с дочерью Терешкович Полиной. В этом году у них родился сын Василий.

Ранее Гоген Солнцев рассказал, что вставляет выбитые любовником жены зубы.