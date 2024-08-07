«Долгий процесс»: Гоген Солнцев вставляет зубы, выбитые любовником жены

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что сейчас вставляет зубы, выбитые любовником жены. Пока он не развелся с супругой Полиной, несмотря на случившееся.

Солнцев сообщил: летом мало проектов и больше времени получается уделять себе.

«Зубы, выбитые любовником пока еще жены, вставляю. Очень долгий и непростой процесс», - рассказал он сайту Teleprogramma.pro.

Шоумен также раскрыл, почему дважды приходил на «Дом-2» и оба раза был там непродолжительное время. Солнцев заявил, что «чувствовал себя не в своей тарелке» и впоследствии замкнулся из-за круглосуточного пребывания под камерами. Он отказался считать себя ярким участником телестройки.

Солнцев рассказал в интервью и о своем отношении к певице Ольге Бузовой. Он признался в нелюбви к «выскочкам» и «моралистам».

«Оля — хороший менеджер своей собственной судьбы. За это ее можно уважать», - заключил он.

Ранее Солнцев в разговоре с сайтом «Страсти» заявил, что не собирается прощать жене измену и будет разводиться. Он хотел лишить женщину родительских прав. Напомним, он лишился зубов стоимостью 2 млн рублей в ходе драки с любовником Полины.