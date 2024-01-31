Катя Гордон высказалась о конфликте Бони и Брежневой

Певица Катя Гордон заявила, что Виктория Боня умышленно оскорбляет Веру Брежневу. Об этом информирует издание The Voice.

В начале 2024 года Виктория Боня сделала провокационное заявление про Веру Брежневу. По словам модели, в 2011 году ее другу предложили заплатить 100 тысяч долларов за ночь с певицей. Кроме того, Виктория добавила: Вера требовала роскошные подарки от влиятельных мужчин. Узнав об этом, Катя решила прокомментировать ситуацию.

По мнению певицы, Боня не критиковала бы Брежневу, если бы та жила в России. Гордон отметила: Брежнева могла бы подать в суд на Боню и выиграть его. Дело в том, что модель не смогла бы предоставить доказательства своих слов.

«Боня умышленно кидает оскорбления в спину, зная, что Брежнева не будет судиться в России», — высказалась певица.

Кроме того, Катя напомнила Виктории, что ее репутация также далека от идеала. Вот почему певица публично пристыдила модель.

«Я бы могла рассказать много того, что говорят о тебе, но в моем круге общения это западло, вот именно это слово», — резюмировала Катя.

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