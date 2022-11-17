Катя Гордон родила и обратилась к мужу-бизнесмену

Юрист Катя Гордон родила третьего сына и обратилась к мужу, бизнесмену Виктору Хархалису. Она рассказала, что супруг прошел с ней беременность и роды, «подарил семью» и только с ним она впервые почувствовала себя не одинокой и любимой.

Ребенок пары появился на свет 16 ноября. Мальчика назвали Теодором.

После родов Гордон разместила фото мужа в социальных сетях, поздравляя его с рождением сына. «Витя, ты мой герой», - призналась супругу звездная юрист.

Напомним, пара поженилась в январе 2022 года. Гордон предупредила, что никакого брачного контракта у них нет.

Ранее Гордон была замужем за ведущим Александром Гордоном и адвокатом Сергеем Жориным. Ее новый муж занимается поставкой музыкальных инструментов - услуга востребована у топовых исполнителей.