«Брачного контракта нет»: Катя Гордон вышла замуж в третий раз

«Катюша, поздравляем!» — отметилась в комментариях под фото продюсер Яна Рудковская. Поддержали пару и Эвелина Бледанс, и Анна Семенович, и певец Ираклий. Не удержались от поздравлений поклонники Гордон. «Такая красивая пара!», «Долгих и счастливых лет», «Правильные слова. Самая красивая девушка России вышла замуж! Счастья молодым!», «Какая красивая пара, да ещё и проверенная временем. Счастья молодым», — количество приятных слов в комментариях не счесть.

Для Гордон это уже третий брак. Она уже была замужем за Александром Гордоном и адвокатом Сергеем Жориным, развод с которым получился достаточно скандальным. После этого Катя решила держать свою личную жизнь в тайне и долго не раскрывала лица и имени нового возлюбленного, хотя они вместе уже 6 лет. Третий муж Гордон бизнесмен Виктор Хархалис. Он является крупнейшим поставщиком музыкальных инструментов. Услугами Виктора пользуются самые топовые музыканты России, такие как Григорий Лепс и Александр Розенбаум и другие.