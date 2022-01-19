«Брачного контракта нет»: Катя Гордон вышла замуж в третий раз
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
«Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через года. Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви, если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет», — написала звезда в инстаграм.
«Катюша, поздравляем!» — отметилась в комментариях под фото продюсер Яна Рудковская. Поддержали пару и Эвелина Бледанс, и Анна Семенович, и певец Ираклий. Не удержались от поздравлений поклонники Гордон. «Такая красивая пара!», «Долгих и счастливых лет», «Правильные слова. Самая красивая девушка России вышла замуж! Счастья молодым!», «Какая красивая пара, да ещё и проверенная временем. Счастья молодым», — количество приятных слов в комментариях не счесть.
Для Гордон это уже третий брак. Она уже была замужем за Александром Гордоном и адвокатом Сергеем Жориным, развод с которым получился достаточно скандальным. После этого Катя решила держать свою личную жизнь в тайне и долго не раскрывала лица и имени нового возлюбленного, хотя они вместе уже 6 лет. Третий муж Гордон бизнесмен Виктор Хархалис. Он является крупнейшим поставщиком музыкальных инструментов. Услугами Виктора пользуются самые топовые музыканты России, такие как Григорий Лепс и Александр Розенбаум и другие.
Фото: пресс-служба, Instagram