Катя Гордон разыскивает свингеров, с которыми в 90-х встречался Дибров. Об этом стало известно из соцсетей.

Правозащитница Катя Гордон собирается помочь матери шестерых детей Елене Товстик, с которым из-за романа с женой Дмитрия Диброва разводится муж. Гордон наткнулась на недавнее интервью телеведущего передаче «Это нормально?». В нем он рассуждал на тему открытых отношений и признавался, что когда-то участвовал в свингерских вечеринках.

«Знаете ли вы, что свингеры в основном сидят и обсуждают литературу, телевидение, политику, но только в простынях. Иногда мы, правда, удаляемся все вместе», — рассуждал он.

На эти слова обратила внимание Катя Гордон, которая решила поинтересоваться в личном блоге, знает ли кто-то о похождениях Диброва.

«Ребят, есть инфа на тему Дибровых и свингеров?» — спросила она у подписчиков.

Неизвестно, как именно Гордон собирается использовать эту информацию в бракоразводном процессе.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва перед разводом отправила детей подальше от Москвы.