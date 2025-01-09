Катя Гордон раскрыла правду об отношениях с олигархом Лебедевым, расставшимся с Еленой Перминовой

Звездный юрист Катя Гордон ответила на слухи о романе с олигархом Александром Лебедевым. Она заявила, что их связывают только рабочие отношения.

После того, как модель Елена Перминова объявила о расставании с миллиардером, поклонники стали обсуждать возможные причины разрыва. Некоторые посчитали, что могла быть замешана измена. Причем не со стороны блогерши. Пользователи предположили, что Лебедев мог увлечься своим юристом Екатериной. Однако не успели сплетни обрасти подробностями, как Гордон поспешила дать опровержение.

«У меня, как у юриста, действительно есть первоклассные мужчины-клиенты. Но спешу сообщить, что у меня есть муж, вместе мы 5 лет. Много или мало — не знаю, но больше чем на 20 минут мы не ругались никогда. Мы растим троих детей… и собаку Снуппи», - заявила Катя.

Напомним, что Перминова и Лебедев были вместе больше 15-ти лет и воспитывали детей. Однако за все эти годы так и не связали себя узами брака. Расставание бывших партнеров прошло без судов и скандалов.

Ранее Елену Перминову заподозрили в новом романе.