Катя Гордон объяснила, почему нельзя давать реальные сроки Лерчек и Аглае Тарасовой

Юрист Катя Гордон встала на защиту Елены Блиновской, Лерчек и актрисы Аглаи Тарасовой. Адвокат считает, что они не должны отбывать реальных наказаний.

По мнению Гордон, Лерчек и Блиновская не совершали тяжких преступлений, поэтому не должны отбывать реальные сроки лишения свободы. Юрист отметила, что важно учитывать контекст и последствия для семьи. Заключение может стать губительным для многодетных семей, заявила она Super.ru.

Касаемо ситуации с задержанной Аглаей Тарасовой, юрист считает, что ошибки звезд порой возникают из-за незнания деталей или нюансов во время покупок товаров за границей.

Напомним, Екатерина Гордон уверена, что деньги со счетов за границу выводил муж Лерчек Артем, чтобы в дальнейшем не делиться с ней при разводе. Вскоре экс-супруги должны предстать перед судом.