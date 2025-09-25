Катя Гордон назвала речь адвоката Диброва после суда «пошлятиной и клоунадой»

Юрист Катя Гордон отреагировала на речь Александра Добровинского после суда по разводу Дмитрия и Полины Дибровых. Адвокат назвала слова коллеги «пошлятиной и клоунадой».

25 сентября в суде официально развели экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» с женой. После заседания представитель Дмитрия вышел к журналистам и передал слова своего клиента. В речи Александр упомянул, что дом и сердце Диброва навсегда останутся открытыми для Полины.

Катя Гордон, прочитав о разводе звезд, негативно высказалась о процессе. Напомним, что на протяжении всего времени, что в Сети обсуждали расставание Дибровых, она критиковала их юристов и пиар-кампанию.

«Пошлятина и клоунада», - кратко высказалась Гордон.

После суда представители Дибровых также отметили, что могут судиться с Катей из-за распространения порочащих сведений. Адвокаты уверены, что могут привлечь Гордон к ответственности за травлю Полины.

