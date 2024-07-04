НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июля 2024, 21:23
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Катя Гордон и ее бывший муж Сергей Жорин встретятся в суде в качестве адвокатов Вероники Степановой и Анастасии Решетовой

Вероника Степанова наняла Катю Гордон, чтобы судиться с Анастасией Решетовой.
Катя Гордон и ее бывший муж Сергей Жорин встретятся в суде в качестве адвокатов Вероники Степановой и Анастасии Решетовой

© Starface.ru

Психолог Вероника Степанова наняла адвоката после иска модели Анастасии Решетовой. Защищать ее будет юрист Катя Гордон.

Об этом стало известно вечером 4 июля.

«Меня будет защищать юрист Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила», - рассказала Степанова на своей странице в соцсетях.

Психолог напомнила, что сейчас в России идет год семьи. «Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи», - отметила Вероника.

Напомним, модель обвинила психолога в клевете после того, как Степанова обсудила развод певицы Алсу в личном блоге. Решетова решила, что распространенные Степановой сведения являются ложью.

О разводе Алсу стало известно в конце мая. Появились слухи, что причиной оказались измены ее мужа Яна Абрамова с бывшей возлюбленной рэпера Тимати.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анастасия Решетова
Сергей Жорин
суд
психолог