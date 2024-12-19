«Ад начался с ее вмешательства»: отец погибшего Яниса Тиммы гневно обрушился на Седокову

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы не скрывает своей неприязни к его бывшей жене Анне Седоковой. Райтис Тимма признался, что после появления певицы в жизни сына в их семье «начался ад».

Узнав о самоубийстве супруга, у артистки случился нервный срыв, и она попала в больницу. Седокова заявила, что жила в аду, но, как пояснил отец спортсмена, именно из-за певицы в их семье начались неприятности.

«Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — сказал отец Яниса в разговоре с РИА Новости.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о его смерти.

Позже стало известно, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» оплатит расходы по транспортировке тела экс-супруга в Латвию.