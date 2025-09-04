Катерина Ковальчук после намеков на беременность вышла в свет без Харламова и удивила изменившейся внешностью

Жена шоумена Гарика Харламова после слухов о беременности в одиночестве посетила светское мероприятие и удивила поклонников резким похудением. Актриса Катерина Ковальчук надела облегающее платье, продемонстрировав тонкую талию и отсутствие даже намеков на округлившийся живот.

Как пишет «7Дней.ru», звезда «Гусара» пришла на премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» в черном длинном платье с одним рукавом, вырезами на животе и юбке. Наряд артистки подчеркнул ее заметно постройневшую за лето фигуру.

Поклонники Ковальчук отметили изменившуюся внешность жены Харламова и признали, что о беременности не может быть и речи. По мнению некоторых, Катерина приблизилась к нижнему порогу своего веса.

Напомним, в прошлом году 44-летний Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук. Пользователи Сети заметили, что в последнее время избранница шоумена начала носить объемные вещи, а ее живот немного округлился. Слухи об интересном положении подогрела и сама Ковальчук, опубликовав очередной снимок в мешковатой одежде. К нему Катерина добавила стикер в виде птенца, который вылупляется из яйца.

Ранее Катерина Ковальчук решилась на эксперименты со внешностью и изменила цвет волос. Жена Харламова добавила светлых прядей, а также избавилась от природных кудрей.