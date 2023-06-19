«Катастрофически трудно»: 69-летний Леонид Ярмольник рассказал о мучениях жены
Леонид Ярмольник рассказал о мучениях жены и назвал семейную жизнь «катастрофически трудной».
Фото: Tarakanov Vadim/East News
69-летний актер Леонид Ярмольник рассказал о совместной жизни с женой-дизайнером. На днях они отметили 40-летие брака.
Ярмольник заявил о мучениях супруги и трудностях в семейной жизни, которые, несмотря ни на что, делают обоих счастливыми.
«Как мы живем? Катастрофически трудно! Так просто получилось, что мучаюсь уже 40 лет. И Ксюша со мной мучается», - сказал Ярмольник сайту PROZVEZD.
В мае у пары была рубиновая свадьба, но отмечать не стали – Ярмольник и его жена ждут золотую. Актер поделился, что в семье ежедневно бывают ссоры, но это обоих «бодрит».
Свободное время Ярмольник старается проводить с внуками: ему интересно с 9-летним Петром и 5-летним Павлом. Ребята снимают смешные видео и «командуют» дедушкой – он им позволяет.
Еще один член семьи – пожилая мама актера – 88-летняя Фаина Ярмольник. Невзирая на возраст, женщина задает сыну вопросы и даже спорит. Актер признается, что сейчас не он прислушивается к советам родственницы, а «мама больше слушает его».
Ранее Ярмольник признавался, что на нем висит долг за фильм «Стиляги» в размере 5 миллионов долларов.