«Катастрофа»: Люся Чеботина раскритиковала новый роман Клавы Коки

Люся Чеботина назвала катастрофой новый роман певицы Клавы Коки, об этом сообщает Super.ru.

Знаменитость посетила концерт «Танцы! Елка! Муз-тв!» и в беседе с журналистами высказала свое мнение о мужчине Клавы Коки. По словам Чеботиной, бойфренд Коки является нарциссом.

«Этот тоже нарцисс. Клава, заканчивай!» - заявила она, увидев фото мужчины.

Позже она добавила, что ее смущает выбор коллеги по сцене. Напомним, певица встречается с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным.

«В этом году было много катастроф, поэтому, возможно, эти катастрофы в виде их любви принесут какую-то пользу. Но пока что меня смущает выбор Клавы», - рассказала она.

На вопрос журналистов о том, почему рядом с ней нет мужчины, Чеботина вновь подшутила над Кокой.

«А вы спросите у Клавы - не хочет она мужское плечо?» - заявила певица.

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