Каталась в саду на качелях: стало известно о последних днях жизни актрисы Веры Васильевой

Приемная дочь умершей народной артистки СССР Веры Васильевой рассказала о последних днях жизни матери. Она призналась, что еще трое суток назад она была весела, и ничего не предвещало беды. А в роковую ночь ее состояние резко ухудшилось из-за жары.

Дарья Милославская поделилась с mk.ru, что первые дни августа Вера Кузьминична проводила на даче вместе с ней и внучкой. Она не жаловалась на здоровье, выходила на улицу и наслаждалась отдыхом, поэтому никто и не подозревал, что может произойти что-то страшное.

Первым «ударом» по здоровью актрисы было то, что стало известно о смерти ее подруги и коллеги Юлии Борисовой. Они крайне тесно общались, ходили на спектакли друг к другу. Когда Юлия Константиновна уже была в больнице, Васильева звонила ее невестке и справлялась о ее состоянии.

Затем все усугубила жара, которая стояла в Москве и Подмосковье в последние дни. Ночью из-за нее артистке стало неожиданно плохо, и помочь ей уже не удалось.

Ранее стало известно, что Юлия Борисова ушла из жизни после смерти единственного сына.