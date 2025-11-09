Кассационный суд 27 ноября проверит законность передачи квартиры Ларисе Долиной

Москвичка Полина Лурье осталась ни с чем после покупки квартиры у певицы Ларисы Долиной. Женщина подала жалобу, которую 27 ноября рассмотрит Кассационный суд.

По данным РИА Новости, Лурье пытается оспорить решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной.

«Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы Лурье П. А. назначено на 27 ноября 2025 года», - сообщает агентство.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд признал право собственности за исполнительницей хита «Погода в доме».

Позже Мосгорсуд признал решение законным и отклонил апелляционную жалобу покупательницы, а также ее требование о выселении Долиной из квартиры.

Напомним, Лариса Долина оказалась жертвой мошенников. В суде она заявила, что на сделку по продаже недвижимости пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. Всего по вине телефонных мошенников она порядка 300 миллионов рублей, включая деньги за проданную квартиру в Ксеньинском переулке.

Ранее юрист Виктория Шабанова пояснила, что в случае с Лурье есть еще две инстанции — Кассационный суд и Верховный суд. В первую очередь в кассации будут разбираться: есть ли существенные нарушения норм материального или процессуального права, допущенные нижестоящими судами. Если суд Кассационной инстанции выявит несоответствие выводов нижестоящих судов фактическим обстоятельствам дела, то это будет являться основанием для отмены решения.