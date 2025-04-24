«Кашель, насморк»: у Эдиты Пьехи обнаружилась новая болезнь

Помощница Эдиты Пьехи заявила, что певица простудилась и опровергла деменцию. Об этом сообщает Kp.ru.

Сегодня СМИ сообщили, что Эдита Пьеха испытывает проблемы со здоровьем. Якобы, у 87-летней артистки обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных 30 кг лишнего веса.

Однако помощница знаменитости Вера Зарайская заявила, что у Пьехи нет проблем, о которых ранее сообщали журналисты. При этом она поделилась, что сейчас певица действительно болеет.

«Не надо обращать внимания на такое. У Эдиты Станиславовны нет деменции и гипертонии. Вес она тоже не набирала. Это все придумали. Приболела гриппом, сейчас остаточные явления. Кашель, насморк. Немного простужена. Но все у нее в порядке. По дому она передвигается нормально», - рассказала она.

Зарайская добавила, то Пьеха периодически созванивается с внуком и находится под постоянным присмотром родных.

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