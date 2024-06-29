Дизайнерский торт, оркестр и шары: Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник в честь дня рождения сына

29 июня в семье певца Филиппа Киркорова праздник — его сыну Мартину исполняется 12 лет. По этому поводу исполнитель хита «Просто подари» устроил грандиозный праздник, на котором собрались родные и друзья наследника. Артист поделился кадрами с торжества в личном блоге.

Филипп Киркоров опубликовал в соцсети видео с дня рождения сына.

«День сегодня начался с поздравления от сестренки, которая специально для Мартина заказала дизайнерский торт. 12 лет! Так что у нас сегодня праздник начался и продолжается с поздравления семьи», — сказал певец.

На опубликованных кадрах Филипп Киркоров вместе с дочерью, 12-летней Аллой-Викторией, сыном Мартином и отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым, спел песню Happy Birthday в сопровождении специально приглашенного оркестра, а затем вместе с детьми запустил в небо связку больших воздушных шаров синего цвета.

Недавно артист рассказал, что его сын увлекается футболом, баскетболом и в целом спортом, поэтому он предпочитает дарить Мартину все спортивное.

«Я дарю ему кеды Jordan. У него их около десяти, но мои — самые дорогие», — отметил Филипп Киркоров.

Несмотря на заботу и дорогие подарки, певец признается, что не балует детей. Филипп Киркоров заявил, что приучил наследников «тратить только свои деньги».

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров рассказал о непростом характере сына.