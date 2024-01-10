Карина Кросс раскрыла подробности громкого развода и раздела имущества

Блогерша Карина Кросс нашла нужным рассказать, что у них с бывшим мужем был брачный контракт. Карина Лазарьянц (настоящее имя девушки) поделилась подробностями развода в эфире шоу «Сходка», запись которого доступна на YouTube.

Участница проекта «Звезды в Африке» на канале ТНТ рассказала о расставании с музыкантом Евгением Ершовым в ходе беседы с блогершами Юлией Гаврилиной и Екатериной Голышевой.

Карина Кросс призналась, что процесс развода был для нее чрезвычайно трудным, поскольку она рассчитывала на то, что проведет всю жизнь с избранником.

Отвечая на вопрос Екатерины Голышевой о том, сталкивались ли они с бывшим мужем с трудностями при разделе имущества, Кросс ответила, что нет. Она пояснила, что у них с бывшим супругом был заключен брачный контракт, предусматривающий, что при разводе «каждый остается при своем».

Ранее мы писали о том, что певица Катя Лель вместе с дочерью улетела из России после развода с мужем. Вместе с наследницей 49-летняя артистка улетела в Дубай, где после новогодних корпоративов расслабляются многие звезды шоу-бизнеса.