Карьера Димы Билана под угрозой: певцу поставили неутешительный диагноз

Недавно стало известно о госпитализации Димы Билана. Новость встревожила поклонников певца, ведь теперь его карьера полностью зависит от результатов лечения. Подробности о состоянии артиста выяснили корреспонденты mk.ru.

Как передают близкие к медикам источники, госпитализация исполнителя хита «Молния» не стала неожиданностью. Дима Билан уже долгое время боролся с бронхитом, но никак не мог вылечить его из-за плотного графика и постоянных гастролей. Болезнь привела к серьезным осложнениям. Врачи обнаружили у певца воспаление легких.

Сам артист не любит, когда к нему испытывают жалость, и он обычно отшучивается, если разговоры заходят о его здоровье. Билан часто иронизировал на тему того, что начал активно болеть полгода назад, когда отказался от алкоголя.

По информации от инсайдеров, перед поездкой в медучреждение певец так сильно кашлял, что ни о каких выступлениях и речи не шло.

На данный момент благодаря работе врачей у звездного пациента уже нет температуры, только вот кашель все еще остался. Диме Билану предстоит лечение в стационаре.

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