Карен Шахназаров прокомментировал внезапное восстановление доступа к YouTube в РФ

Народный артист РФ, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров предположил, что восстановление работы YouTube связано с его беседой с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит NEWS.ru.

Режиссер уточнил, что до встречи с российским лидером уже высказывал свою позицию касательно замедления работы видеохостинга.

«Не могу сказать, связано ли это с моим разговором с Владимиром Владимировичем. У него много информации различной. Но я действительно высказал свою позицию, я и раньше высказывал ее в разных программах информационных», — поделился кинематографист.

Шахназаров подчеркнул, что считает замедление YouTube нецелесообразной мерой. Он рассказал, что использовал возможность высказать свое мнение и Путину. Постановщик добавил, что политик абсолютно открыт для любых новых инициатив.

«Путин всегда все анализирует, а уже потом принимает решение, исходя из своего понимания и той информации, которая у него есть. У него информации больше, чем у всех других. Может, наш разговор в какой-то степени и сказался, не знаю», — резюмировал он.

Накануне стало известно, что YouTube в РФ возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой связи. Уточняется, что видеохостинг работает без ограничений у пяти мобильных операторов.

Ранее Шахназаров отреагировал на запрет пропаганды квадробинга.