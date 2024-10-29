«Это несерьезно»: Шахназаров отреагировал на запрет пропаганды квадробинга

Режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров отреагировал на новость о том, что в Госдуме разработали законопроект о запрете пропаганды субкультур квадробинга и фурри. Его слова приводит издание «Абзац».

Известно, что под действие закона в случае его принятия подпадает «публичная демонстрация полного или частичного переодевания в животных, имитация движений и повадок животных, не имеющие никакой иной цели, кроме проявления идентификации себя с животным». Предполагается, что борьба с такими субкультурами может коснуться и кинематографа.

По мнению кинематографиста, поводы для паники в настоящий момент отсутствуют.

«Что тут комментировать? Кто-то предложил инициативу, а слухи о ней раздули до колоссальных масштабов. Никто же ничего не запрещал ещё, верно? Я думаю, что это всё несерьёзно и переживать за кинематограф не стоит. Всё будет в порядке», – поделился Шахназаров.

Квадробика — увлечение, при котором люди передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.

Ранее Карен Шахназаров рассказал, что не считает уехавшую из РФ Аллу Пугачеву предателем.