Карен Шахназаров не пустит КВН в большое кино

Генеральный директор кинокомпании «Мосфильм» Карен Георгиевич Шахназаров категорически высказался против того, чтобы комики из КВН шли в большое кино.

Александр Масляков создатель культового проекта также не в восторге от изменений в Клубе Веселых и Находчивых. Ранее мы писали, что знаменитый ведущий резко отозвался о новых участниках популярного телешоу.

Шахназаров в свою очередь постарался быть более дипломатичным:

«А эти из КВН и из эстрады, вроде бы артисты, но все с претензией. Они привыкли выглядеть сами собой на экране, поэтому и не умеют вживаться в роль персонажа. Это очень плохо», – рассказал режиссёр изданию «АиФ».