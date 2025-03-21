Кардиолог предположил, что у Лазаревой* возникли проблемы с нервной системой

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин раскрыл возможный диагноз страдающей от тремора экс-телеведущей Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит издание «Абзац».

Недавно уехавшая из РФ артистка записала видео в поддержку обвиненного в педофилии рэпера Оксимирона* (признан иноагентом на территории РФ). В ролике можно заметить, что у знаменитости трясётся голова, а по лицу идут красные пятна. Андрей Кондрахин предположил, что у Лазаревой* могло произойти нарушение нервно-мышечной передачи.

«Это может быть связано с психоэмоциональным возбуждением. Кроме того, у людей, которые злоупотребляют горячительными напитками, может возникнуть нейропатия — нарушение нервно-мышечной передачи. Это бывает в абстинентном синдроме. Нервная система сильно истощается при чрезмерном употреблении алкоголя», — высказался специалист.

Медик также отметил, что у людей в таком состоянии меняется внешность, начинают трястись руки и появляется путаница в ногах.

Ранее Татьяна Лазарева* высказалась о творчестве Михалкова и Рязанова.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга