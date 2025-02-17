«Им нужно было умереть молодыми»: Татьяна Лазарева** о творчестве Михалкова и Рязанова

Уехавшая с начала СВО жить за границу Татьяна Лазарева** (признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов) продолжает критично высказываться в адрес Родины и бывший соотечественников. В очередном интервью телеведущая порассуждала на тему творчества Эльдара Рязанова и Никиты Михалкова, заявив, что лучше бы они умерли молодыми.

58-летняя актриса сериала «33 квадратных метра» пришла на интервью к Михаилу Козыреву* (признан иноагентом на территории РФ), отрывок которого опубликован в Telegram-канале «Хуже и не скажешь». Журналист начал рассуждать на тему творчества великих режиссеров. Он уточнил, что получает удовольствие от просмотра старых фильмов Никиты Михалкова, но якобы артист превратился в «мутанта» и не имеет ничего общего с тем гениальным автором, заключил телеведущий.

Лазарева**, в свою очередь, добавила, что Михалков, как и Эльдар Рязанов в конце жизни начали делать «какую-то фигню».

«Может быть, нам нужно просто умереть молодыми. Не нам, точнее, а им», — заключила в интервью телеведущая.

Ранее Татьяна Лазарева** призналась, что у нее есть второе гражданство. Благодаря мужу, она получила паспорт Израиля.

*(признан иноагентом на территории РФ)

**(признана иноагентом на территории России, внесена в перечень террористов и экстремистов)